A fuoco 25 auto e negozi, a Torino caccia ai piromani

E' caccia ai piromani a Torino dove 25 auto sono state bruciate, dall'alba a mezzogiorno. In pieno centro nelle prime ore del giorno in fiamme una decina di veicoli, una tabaccheria e il dehors di un ristorante. L'allarme si è poi spostato verso la periferia, in piazzale Caio Mario, dove all'ora di pranzo le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per un rogo che si è esteso a una quindicina di veicoli. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sui roghi indagano i carabinieri che avrebbero acquisito immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza.