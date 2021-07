Operaio cade in tombino cantiere ferroviario, è in ospedale

Un operaio di 40 anni al lavoro nel cantiere per l'elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Santhià è caduto in un tombino. L'incidente è avvenuto all'altezza di Salussola, in territorio biellese, per cause ancora in fase di accertamento; dai primi riscontri pare che l'uomo non si sarebbe accorto del tombino rimasto aperto. I colleghi hanno prestato i primi soccorsi e chiamato il 118; l'operaio è stato portato al Pronto Soccorso ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale dello Spresal dell'Asl di Vercelli.