Operaio muore schiacciato da escavatore nel Cuneese

Un operaio è morto schiacciato da un mini-escavatore che si è ribaltato mentre era impegnato nella rimozione di vecchi impianti di risalita in un terreno privato a Ormea (Cuneo). La vittima è un 41enne, che abitava nella zona di Mondovì (Cuneo). L'incidente è avvenuto in frazione Aimoni: l'operaio era impegnato nella rimozione di alcuni vecchi impianti di risalita in una zona boscosa e scoscesa. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Ormea e Bagnasco. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Mondovì e Cuneo con i volontari del distaccamento di Ormea, oltre all'elisoccorso del 118, ma i soccorritori hanno solo potuto constatare il decesso dell'operaio.