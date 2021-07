Caffarel, Caffaratto (Lega): Cig per 90 dipendenti, intervenga governo

“Serve l’intervento del governo per salvaguardare i livelli occupazionali e scongiurare i licenziamenti della Caffarel. Dopo l’incontro che si è tenuto venerdì 25 giugno, al termine di una trattativa, è stato trovato un accordo che prevede un anno di cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione aziendale che coinvolgerà tutti i dipendenti a rotazione. Ho chiesto l’intervento del ministro Orlando poiché le conseguenze di un numero così alto di esuberi sarebbero pesanti per i lavoratori e anche per l’economia del territorio. Si tratta un’azienda importante per la storia ed il tessuto imprenditoriale piemontese nota soprattutto perché nel suo primo laboratorio è nato il noto e inconfondibile gianduiotto, cioccolatino conosciuto e apprezzato in Italia ed esportato in tutto il mondo. Purtroppo è stata fortemente penalizzata dall’emergenza sanitaria e gli effetti dell’epidemia hanno causato un significativo peggioramento dei conti: in Italia le vendite sono calate del 24,3 per cento per effetto delle misure restrittive. Il lockdown introdotto in primavera e le chiusure nel periodo del Natale hanno, infatti, compromesso le campagne di vendita durante le festività che sono i periodi più redditizi dell’anno. Con i suoi 328 dipendenti, la Caffarel è una delle più grandi della zona; la maggioranza delle persone che lavorano nei reparti è rappresentata da donne, di cui molte con più di 40 anni e con una notevole esperienza, essenziale per mantenere l’elevata qualità dei prodotti”. Lo afferma in una nota il deputato piemontese della Lega Gualtiero Caffaratto.