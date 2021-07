Mottarone: Eitan migliora, festa di compleanno al ristorante

Sta meglio Eitan, il bambino unico superstite della tragedia del Mottarone, costato la vita a mamma, papà, al fratellino Tom, ai bisnonni e a altre nove persone. Dopo il ricovero all'ospedale Regina Margherita di Torino, e il ritorno a casa degli zii nel Pavese, il piccolo è potuto uscire nei giorni scorsi con la famiglia per festeggiare il suo sesto compleanno in un ristorante non lontano dalla città. "L'importante è che il bambino si stia riprendendo. La serata - ha raccontato alla Provincia Pavese Simone Perversi, che lavora come animatore fra l'altro per i bambini malati ed è stato chiamato ad allietare la cena - è stata tranquilla: c'erano i parenti di Eitan". Anche il presidente della Comunità ebraica di Milano Milo Hasbani, che dall'inizio ha tenuto i contatti con la famiglia del piccolo in Italia e in Israele, ha confermato al quotidiano il suo miglioramento. "Eitan sta guarendo dalle ferite riportate nella tragedia - ha aggiunto Cristina Pagni, l'avvocato civilista che segue la zia, Aya Biran - ed ha passato alcune ore fuori di casa. Dal punto di vista legale, per quanto riguarda l'affidamento non ci sono novità".