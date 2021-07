Torino, nasce la Casa delle Tecnologie Emergenti

Smart Road, Urban Air Mobility, Industria 4.0 e Servizi Urbani Innovativi. Sono i quattro pilastri su cui lavorerà la Casa delle Tecnologie Emergenti di Torino - Cte Next, inaugurata oggi a Torino, con due mesi di anticipo sul previsto, negli spazi di Csi Next. Un nuovo centro di trasferimento tecnologico, 3 laboratori tematici e 3 aree di stress test con infrastruttura 5G multiservizio, 40 postazioni di coworking, più di 1 milione di contributi per sperimentazioni in campo, 13 partners: questi i numeri di quella che si pone come una casa diffusa che lavorerà in rete con gli altri luoghi dell'innovazione torinese. Un progetto del valore di oltre 13,5 milioni, con un contributo statale di 7,5 milioni a fronte di un cofinanziamento di 6 milioni. "Cinque anni fa - sottolinea la sindaca Chiara Appendino - abbiamo deciso di puntare sull'innovazione per le politiche della città. Innovazione, governo del cambiamento tecnologico che passano da una collaborazione orizzontale tra pubblico e privato. Le città devono essere al centro delle politiche di innovazione e uno spazio come questo diventa il luogo dove possono essere sperimentate e applicate le tecnologie perche' cio' che serve per far si' che l'innovazione porti benefici sul territorio e' una cultura materiale e immateriale per raggiungere l'obiettivo primario che e' quello di rendere il nostro ecosistema attrattivo". Un progetto, ricorda l'assessore Marco Pironti, "nato in piena emergenza, ma con coraggio abbiamo deciso di dedicare una parte del nostro tempo a mettere le basi affinché la città potesse ripartire con slancio e prima delle altre".