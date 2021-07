Azzardo: Appendino, non si gioca con la vita delle persone

"Questa città non può e non deve fare passi indietro sulla lotta al gioco d'azzardo patologico. Non si gioca con la vita delle persone". A ribadirlo, nel giorno in cui sindaci, amministratori e cittadini sono tornati in piazza in difesa della legge regionale contro il gioco d'azzardo patologico, "messa a rischio da una politica sorda alla salute dei cittadini e delle famiglie", è la sindaca di Torino Chiara Appendino. "Le modifiche proposte dalla Lega in Regione - sostiene la sindaca - metterebbero in discussione conquiste della lotta all'azzardopatia, fino ad arrivare potenzialmente al ritorno delle macchinette nei bar e all'estensione del gioco d'azzardo sul territorio. In questi mesi - ricorda su Facebook - abbiamo visto che la legge funziona. Sono calate, tra le altre cose, le giocate e le perdite di denaro. Noi diciamo ancora una volta che non si gioca con la vita delle persone. Lo diciamo dal primo giorno del nostro mandato. Con i fatti. E vorremmo che la stessa cosa la dicessero tutti i candidati di Torino".