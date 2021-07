Meteo: nubi in progressivo aumento con piogge e temporali

A Torino oggi, mercoledì 7 luglio, nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 13mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3920m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: pioggia. Piemonte: giornata instabile sulle Alpi con acquazzoni e temporali diffusi e probabili per gran parte della giornata. Più asciutto e in prevalenza soleggiato in pianura e sulla Liguria, seppur con possibilità di qualche temporale sulle pianure settentrionali piemontesi tra pomeriggio e sera, localmente anche di forte intensità. Clima caldo e afoso.