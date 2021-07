Comunali: Verdi diffidano Carretto uso simbolo Torino Verde

La Federazione dei Verdi diffida il consigliere comunale M4o Damiano Carretto, candidato sindaco di Torino, a utilizzare il simbolo elettorale Torino Verde "recante peraltro la parola 'Verde' riprodotta con caratteri grafici sostanzialmente identici a quelli utilizzati nello storico simbolo di questa Federazione". Per Tiziana Mossa, portavoce regionale dei Verdi Europa Verde Piemonte, Angela Plaku e Antonio Fiore, commissari dei Verdi Europa Verde per la provincia di Torino, la lista di Carretto "causerebbe ambiguità e confusione negli elettori che devono avere il diritto di scegliere la proposta politica a cui si sentono più vicini, senza ambiguità e liste civetta che cerchino di creare confusione". Nella diffida si ricorda che l'Ufficio elettorale centrale della Corte di Cassazione nel 2006 ha stabilito che "la riproduzione, nel simbolo, della parola 'Verdi', in quanto tradizionalmente riferibile al Partito ricorrente, ha assunto carattere identificativo dello stesso, e non quello di generica espressione di una ideologia che può essere comune a più partiti". Da qui la diffida all'utilizzo del simbolo da parte del partito ambientalista che sta ancora valutando se rimanere nella coalizione di centrosinistra per le amministrative di Torino. Decisione che verrà presa dopo il Congresso Nazionale per la costituente di Europa Verde il 10 e 11 luglio.