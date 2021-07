Lavoro: sindacati, questionario per progettare futuro Torino

Cgil, Cisl e Uil di Torino hanno avviato un'indagine "per realizzare una straordinaria campagna di ascolto delle opinioni di lavoratrici e lavoratori, di disoccupate e disoccupati, di pensionate e pensionati, per conoscere meglio le loro esigenze e su questa base formulare proposte per garantire una più efficace tutela dei diritti e delle prospettive del lavoro, oltre che di sviluppo di servizi sociali adeguati alle necessità dei cittadini". I risultati permetteranno ai sindacati, impegnati dal 2019 nella Vertenza Torino", di perfezionare e sostenere con maggior forza la piattaforma proposta per lo sviluppo della società e dell'economia del nostro territorio. Con la collaborazione dell'Ismel (Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro di Torino) è stato realizzato un questionario che potrà essere compilato on line all'indirizzo https://www.aevento.info/_/progefutu/ e che verra' diffuso tra le iscritte e gli iscritti al sindacato, nei servizi sindacali, nei luoghi di lavoro, tra le pensionate ed i pensionati e tra le cittadine ed i cittadini. "Pensiamo sia molto importante per il sindacato coinvolgere direttamente lavoratori, disoccupati, pensionati, cittadini, mettendoci in ascolto. L'obiettivo è quello di raggiungere una larga platea nella compilazione del questionario, per comprendere le trasformazioni del lavoro nel nostro territorio e per sostenere con più forza le proposte di tutela del lavoro e del rilancio della Città Metropolitana" spiegano Enrica Valfrè, Domenico Lo Bianco, Gianni Cortese, segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Torino. "L'Ismel ha messo a disposizione la propria competenza e la propria struttura organizzativa per realizzare questa importante indagine, che si propone non solo di analizzare la condizione delle persone ma anche di coglierne le prospettive" aggiunge Giovanni Ferrero, presidente Ismel Torino. I primi risultati saranno disponibili alla fine di settembre.