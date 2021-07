OPERE & OMISSIONI

Tav, il tunnel "francese" parla anche italiano

Assegnati i lavori per 3 miliardi di euro. Tra i gruppi aggiudicatari Gavio, WeBuild (Salini Impregilo), Ghella e Cogeis. Virano: "Al picco dei lavori saranno impiegate oltre 8mila maestranze". Ma il Covid ha rinviato il taglio del nastro al 2032

L'entrata in servizio della Tav slitta al 2032. Un traguardo già indicato nel dicembre scorso dall'allora ministro dei Trasporti Paola De Micheli e confermato oggi dal direttore generale di Telt Mario Virano. “La pandemia ha prolungato i tempi di almeno un anno e al momento non è previsto un ulteriore aggiornamento rispetto a quanto aveva detto l'ex ministro. Noi abbiamo in mano le leve operative, ma quelle autorizzative sono in mano agli stati, ed è necessario che l'intero sistema funzioni al meglio", ha sottolineato il manager nel giorno in cui sono stati affidati i lavori per il tunnel di base in territorio francese per un importo nell’ordine di 3 miliardi di euro.

Il primo lotto, da 228 milioni, per lo scavo di tre chilometri di tunnel, è stato vinto dal gruppo guidato da Implenia Suisse e che raggruppa Implenia France, Nge, l’italiana Itinera del Gruppo Gavio e la friulana Rizzani de Eccher. Il secondo lotto (23,1 chilometri per 1,43 miliardi) se l'è invece aggiudicato il corsorzio guidato da Vinci Construction Grand Projects e che raggruppa Dodid Campenon Bernard, Vinci Construction France Tp Lyon e WeBuild, il nuovo nome di Salini Impregilo. Infine il terzo lotto (21,9 chilometri per 1,47 miliardi) è stato assegnato al consorzio guidato da Eiffage Genie Civil di cui fa parte anche Spie Batignolles, lo storico italiano Gruppo Ghella specializzato nella costruzione di tunnel e che ha commesse in decine di Paesi del mondo, e la torinese Cogeis.

C’è parecchia Italia e un po’ di Piemonte, dunque, nei lavori sul versante francese, mentre per quanto riguarda il versante italiano, Virano ha spiegato che le gare per l'assegnazione di contratti per circa 1 miliardo, per lavori su 12,5 chilometri, sono in corso e si ritiene di poter giungere alla firma dei contratti entro qualche mese.

Il tunnel ferroviario sotto le Alpi tra Francia e Italia è uno dei più lunghi al mondo: 57,5 chilometri per due canne, in modo da tenere separati i flussi dei convogli nelle due direzioni e garantire la sicurezza, per un totale di 115 chilometri di gallerie. Ad oggi, in totale sono stati scavati 30 chilometri di gallerie. Si tratta di oltre il 18% dei 162 chilometri di gallerie previste per l'opera, una macchina complessa composta da due tunnel paralleli, 4 discenderie e 204 by-pass di sicurezza, oltre ai 113 km di sondaggi geognostici e carotaggi in Italia e in Francia. I controlli ambientali nelle aree dei cantieri sono costanti con rilevazioni quotidiane di 135 parametri (dalle acque alla qualità dell'aria fino alla tutela della flora e della fauna) e al picco dei lavori saranno impiegati nell'opera circa 8mila lavoratori diretti e indiretti.

“Il voto positivo su tre contratti relativi alla costruzione del tunnel di base sul territorio francese è un passo avanti decisivo verso il completamento tempestivo del progetto - ha spiegato il direttore generale di Telt - e gli affidamenti di oggi si tradurranno rapidamente in lavoro sui cantieri, generando già in corso d'opera quello sviluppo economico per i territori su cui i governi italiano e francese si sono impegnati; il tutto all'insegna della sostenibilità, elemento fondamentale che ha trovato rappresentanza nei bandi di gara e cui i raggruppamenti candidati hanno dato risposte importanti”. Secondo Virano, infine, “al picco dei lavori saranno impiegate oltre 8mila maestranze”.