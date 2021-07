Pininfarina: accordo con Hercules Ev per pick up elettrico

Pininfarina ha firmato un accordo con Hercules Electric Vehicles, società di mobilità elettrica con sede a Detroit, per il design del prossimo pick-up elettrico Hercules Alpha e di altri prodotti attualmente in fase di sviluppo. Le due società, che prevedono di iniziare subito la collaborazione, non hanno reso noti i termini finanziari dell'accordo. Pininfarina fornirà anche soluzioni di design per i punti vendita di Hercules. Il robusto pick-up di lusso Alpha, disponibile dalla fine del 2022, offrirà configurazioni di propulsori che producono più di 1.000 CV attraverso un sistema composto da quattro motori con funzione "torque vectoring". Il controllo di coppia fornito dal sistema di motori indipendenti offre una straordinaria stabilità ed elevate prestazioni. "Siamo entusiasti di lavorare con Hercules al design di un nuovo veicolo elettrico. Pininfarina e' sempre stata in prima linea nella mobilità elettrica. Portiamo in questa nuova iniziativa con un partner nordamericano la nostra capacità di sviluppare un nuovo linguaggio di design tenendo presente sia l'identità del marchio del nostro cliente che l'impegno condiviso per la sostenibilità ambientale" spiega Giuseppe Bonollo, svp Sales&Marketing di Pininfarina. "Pininfarina è il più importante designer al mondo di automobili ad alte prestazioni e di lusso con oltre 90 anni di esperienza nel design di veicoli per marchi come Ferrari, Maserati e Alfa Romeo", afferma James Breyer, fondatore e ad di Hercules Ev. "Volevamo avere il meglio per fare del nostro Alpha un prodotto davvero unico e differenziato".