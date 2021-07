Uncem, taglio ad enti parco errore gravissimo

"Uncem si unisce a Federparchi nella mobilitazione contro il taglio di 80 milioni di euro agli Enti Parco, deciso a fine giugno dal Ministero dell'Ambiente-Transizione Ecologica. Troviamo anche noi anomalo che nel quadro del Green New Deal e dell'Ecologia Integrata, il Mite con il Ministro Cingolani tagli risorse ai Parchi, piuttosto che aumentarle". Lo afferma, in una nota, Marco Bussone, presidente nazionale di Uncem l'Unione dei Comuni montani italiani. "Confido - prosegue Bussone - con tutta Uncem che sia un errore, un refuso nei decreti del Ministro o che qualche alto dirigente abbia sbagliato e invertito il meno con il più. Sono certo che il Ministro Cingolani potrà correggere con urgenza massima questo errore gravissimo per il Paese che ci porterebbe a multe e sanzioni nel quadro europeo".