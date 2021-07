Torino: Carretto, ambiente valore universale non marketing

"L'ambientalismo è un valore universale in cui crediamo e non una questione di brand e marketing elettorale. Guardiamo ai temi non a pittogrammi e colori. Ai Verdi chiediamo di guardare agli obiettivi comuni, al futuro di Torino, sempre che il candidato della Lega Damilano non ci diffidi ad utilizzare il nome 'Damiano'". Così, non risparmiando una battuta, il candidato sindaco di Torino Verde - Movimento 4 ottobre Damiano Carretto, replica alla diffida dei Verdi a utilizzare il simbolo e nome scelto per la sua lista. "Il nome della nostra lista - sottolinea Carretto - rappresenta l'attenzione che da sempre dedichiamo all'ambiente. La nostra storia è fatta di scelte e di battaglie coerenti che portiamo avanti fuori e dentro le istituzioni da anni e riteniamo incredibile che qualcuno pensi di avere l'esclusiva sul termine 'verde'. Siamo convinti che le basi siano le stesse, anche se siamo partiti da sponde differenti. Non crediamo di essere unici, ma coerenti sì - aggiunge -. Per questo non potremmo mai sottostare a forze politiche ancora saldamente legate a una visione del mondo vecchia in cui primeggiano cantieri, cemento, parcheggi, Tav, tangenziali. Sempre aperti al confronto e al dialogo, crediamo che questi siano i veri temi da affrontare, non certo pittogrammi e colori".