Industria: Vercelli e Novara, si consolida la ripresa

Si consolida la ripresa dell'industria nelle province di Novara e di Vercelli. Secondo le previsioni di Confindustria Vc-No per il trimestre luglio-settembre 2021, il saldo tra le percentuali degli imprenditori ottimisti e pessimisti sull'incremento della produzione registra nuovi incrementi in entrambi i territori, posizionandosi a 31,5 punti nel Novarese (rispetto ai precedenti 17,5) e a 12,8 punti nel Vercellese (rispetto ai precedenti 2,2). Migliorano anche i saldi ottimisti/pessimisti riferiti alle attese di nuovi ordini totali (a 23,4 punti a Novara rispetto ai precedenti 12,7 e a 14,9 a Vercelli rispetto ai precedenti 7,8) ed esteri (da 1,9 a 9,9 punti a Novara, da -5,7 a 7,6 a Vercelli). "La ripresa - commenta il presidente di Cnvv, Gianni Filippa - si sta dimostrando abbastanza solida, anche se le attese di esportazioni crescono meno rispetto a quelle relative al mercato interno. Anche se il costante aumento dei costi delle materie prime continua a penalizzare fortemente le aziende manifatturiere: senza significative inversioni di tendenza, che al momento non rileviamo, questo fattore rischia di mettere a repentaglio la durata e la solidità della ripartenza".