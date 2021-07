Covid: in Piemonte 31 positivi, -18 ricoverati

Scende a 6 il numero dei ricoverati in terapia intensiva in Piemonte grazie al -3 registrato oggi dall'Unità di crisi della Regione. Negli altri reparti, i pazienti sono 69, con un calo di 15 rispetto a ieri. Per il nono giorno consecutivo non ci sono stati decessi legati al Covid, i nuovi casi positivi sono 31, con un tasso dello 0,3% rispetto agli 1.819 tamponi diagnostici processati (7.037 antigenici). Le persone in isolamento domiciliare sono 624, il numero dei guariti cresce di 47 unità.