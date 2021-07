INTERVISTA

"Quei No Tav annidati nei ministeri tra furbetti e opportunisti di oggi"

Tutti in carrozza a festeggiare l'avvio dei nuovi lavori dell'Alta Velocità. Una storia travagliata, quella della Torino-Lione, con luci e tante ombre, come ricorda Esposito, pioniere e politico-simbolo dell'opera. Una battaglia dal costo altissimo: "La solitudine"

Adesso è facile salire sul treno della Tav. Tutti in carrozza e pure sul predellino come negli stipati convogli indiani. Facile e comodo. E conveniente, per chi fa politica e la politica prediletta, pure quella comoda, imbocca il binario giusto solo quando la battaglia non è più difficile, incerta e faticosa. Lo è stata per anni quella a sostegno della Torino-Lione e per anni sono stati in pochi a combatterla, prima delle madamine e del madaMino a riempire le piazze, prima dell’assalto alla diligenza di quei politici desaparecidos risvegliatisi dal lungo torpore e poi lesti a metter su il berretto da capostazione, fischiando a far notare la loro partecipazione e il loro impegno ma che la storia vera non può che raccontare come tardivi.

Se dici Tav a Torino, come a Roma intesa nei Palazzi della politica, non puoi non associare a quell’acronimo bizzarramente declinato al femminile da chi lo vuole e al maschile da chi lo osteggia, un nome: quello di Stefano Esposito. Deputato prima, senatore poi, ex parlamentare adesso, convinto sostenitore dell’Alta Velocità da sempre. Anche quando quelli come lui a Torino erano davvero pochi. “Per contarli bastano le dita delle mani, forse ne avanza pure qualcuna. È la storia delle battaglie giuste, ma difficili. Che non portano like”.

Esposito, ma quando insieme a pochi altri ha incominciato quella battaglia, i like neppure c’erano. C’era il progetto di una linea ferroviaria importante, cruciale per l’Italia, per Torino e il Piemonte. E poi c’eravate voi, lei Sergio Chiamparino…

“Chiamparino, certo, ma nessuno si ricorda più di Gigi Rivalta, di Carlo Novarino e poi Mercedes Bresso, ma anche Antonio Saitta, Silvia Fregolent, Mimmo Portas e forse pochi altri. Davvero bastano le dita delle mani”.

La sinistra non si entusiasmava per la Tav, c’è una ragione?

“Per quello che ho appena detto. Ci sono battaglie che non portano applausi, non producono consenso immediato. Da metà degli anni Novanta per la politica era più facile cercare gli applausi”.

Lei, invece, è andato a cercarsi un bel po’ di rogne, come gli anni sotto scorta per le minacce dei No Tav. Eppure in quel periodo, intorno al 2008, ben prima dell’arrivo di Danilo Toninelli e dell’analisi costi-benefici, già si era rischiato di veder sfumare il progetto. Come ricorda quegli anni e perché la Tav fu a un passo dal finire su un binario morto?

“Quello dal 2008 al 2012 è stato il momento più difficile. La spiegazione forse è più semplice di quanto si immagini: la Torino-Lione ha sempre avuto i suoi veri nemici nei ministeri, nella burocrazia romana. Quando la politica schiva la grandi battaglie, poi è la burocrazia che gioca il suo ruolo. Devo dire che i problemi più rilevanti li ha avuti, ancora negli ultimi mesi, proprio lì. Se la data di inaugurazione continua a slittare è certo per mancanza di coraggio della politica, ma anche perché c’è una burocrazia che quest’opera non l’ha mai amata”.

C’è una ragione particolare?

“Non dimentichiamoci il tentativo di bypassare Torino, spostando l’asse verso Milano. Quelli che se ne sono davvero occupati sanno perfettamente che la vera battaglia è stata condotta nell’impedire che la burocrazia vincesse sulla politica. Poi se c’è una politica che tende a non occuparsi del problema tutto è più difficile”.

Lo è stato?

“È stato molto difficile. Guardi col senno di poi, nonostante sia andato in Parlamento per fare questa battaglia, oggi non so se la rifarei”.

Permetta di dubitare, ma comunque perché avrebbe dei ripensamenti?

“Perché mi è costata molto cara. Non parlo delle minacce, certo sette anni sotto scorta non sono uno scherzo, ma non è questo il punto. Quello che ho capito è che mi è costata sul piano della solitudine”.

Intende in politica?

“Soprattutto politica”.

Sa che si coglie molta amarezza in quel che dice e come lo dice?

“Quando vedo comunicati e dichiarazioni di esponenti che plaudono alla Tav, mi ricordano un po’ quelli che arrivano con secchio in mano e si sporcano la faccia di fuliggine quando ormai l’incendio è stato spento”.

E cosa pensa?

“Provo sincera ammirazione”.

Non scherzi.

“Non sto scherzando. Provo anche un po’ di invidia. Hanno una capacità straordinaria di cogliere il momento giusto. Più comodo fare così e forse questa è una delle ragioni per cui la politica perde di credibilità”.

Oggi (ieri per chi legge, ndr) il direttore generale di Telt ha annunciato i nuovi appalti.

“Sono contento che Mario Virano sia ai vertici di Telt, sono contento che Paolo Foietta sia a capo della conferenza intergovernativa. Persone per le quali mi sono battuto e che sono lì perché insieme ad altri, non molti, hanno combattuto quella battaglia”.

La domanda non è facile, ma dovuta. Lei pensa che le vicende che l’hanno riguardata e la riguardano anche dopo la fine del suo incarico in Parlamento, le questioni giudiziarie, possano essere una delle conseguenze indirette del suo impegno a favore della Tav?

“Beh, non posso dimostrarlo, ma è difficile escluderlo con certezza, non pensare che alcne cose che mi sono capitate non abbiano a che fare con la mia posizione sull’Alta Velocità. Io sono stato l’unico a Torino ad aver ricevuto più di quaranta querele, in larga parte archiviate. Io ho sempre difeso le forze dell’ordine e i magistrati quando venivano attaccati dai No Tav e lo rifarei senza alcuna esitazione”.

Torniamo al rischio di bloccare la Tav, arriviamo a Danilo Toninelli.

“Toninelli ha raggiunto il risultato che in realtà si era posto, quello di rallentare l’opera. I due anni in più annunciati da Virano stanno tutti lì nel governo gialloverde e una coda in quello giallorosso. Il M5s ha perso la battaglia per bloccare la Tav, ma ha raggiunto il risultato di spingere avanti la conclusione dei lavori. Già allora dissi che sarebbe andata così. Ai Cinquestelle di cui come noto sono un avversario riconosco che la partita l’hanno giocata”.

Il centrosinistra, invece?

“Diciamolo chiaro, alla sinistra la Torino-Lione non è mai piaciuta, l’ha sempre sopportata a fatica. Poi la piazza delle madamine ha dimostrato che la maggioranza silenziosa quell’opera la voleva”.

Da lì è cambiato molto sul fronte politico?

“La sinistra quando vede una manifestazione numerosa se ne innamora. La visione strategica, la proiezione a vent’anni, purtroppo sono cose per pochi. Lo dico con grande tristezza”.

Adesso è molto più facile salire sul treno della Tav.

“Adesso è facilissimo. Quelli che non ci salgono sono davvero quelli coerenti”.