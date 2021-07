Meteo: nubi in progressivo aumento con piogge e rovesc

A Torino oggi, giovedì 8 luglio, nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, sono previsti 44mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3708m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: pioggia. Piemonte: un impulso instabile determina maggior variabilità e la possibilità di temporali e rovesci specie in montagna, dove saranno diffusi per gran parte del giorno. Fenomeni in propagazione anche alle pianure, specie tra pomeriggio e sera. Attenzione alla possibilità di fenomeni anche di forte intensità, con grandinate. Caldo afoso, poi calo termico serale. Liguria coinvolta solo marginalmente dai fenomeni, limitati alle zone centrali tra SV e GE. Mar Ligure a tratti mosso per ventilazione meridionale in rinforzo.