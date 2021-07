Aeroporto Torino, da inverno 79 collegamenti 52 destinazioni

Per l'inverno 2021-2022 l'aeroporto di Torino, anche grazie all'apertura della nuova base Ryanair, arriverà a 79 collegamenti, di cui 29 nazionali e 50 internazionali, con 7 nuovi voli nazionali e 19 internazionali, e 52 destinazioni complessive, a fronte delle 41 dell'inverno scorso, di cui 40 internazionali contro le 30 precedenti. Un numero di destinazioni complessive "che l'aeroporto non ha mai avuto e che lo fa salire in classifica". A illustrare i dati in Commissione consiliare, l'amministratore delegato di Sagat Andrea Andorno. Sulla stagione estiva ha spiegato che si rileva "una grande concentrazione di traffico su sud Italia e isole, con tanti vettori che coprivano tratte internazionali che hanno deciso di riallocare la loro capacità su direttrici che apparivano piu' attraenti". In totale sono 65 i collegamenti attivi, di cui 34 nazionali e 31 internazionali, con 11 voli nazionali e 8 internazionali nuovi, e 43 destinazioni complessive, 28 internazionali e 15 nazionali. "Rispetto al 2019 - ha osservato - abbiamo dati positivi sulle tratte nazionali, sulle quali siamo uno dei best perfomer in Italia". Quanto a Ryanair ha ricordato che "già sull'estate sono operative 20 rotte, di cui 6 nuove da luglio. Con la nuova base dall'inverno arriverà ad avere 32 rotte e la novità è che, di queste, 23 saranno internazionali. Un incremento di capacità che fa prevedere nei primi 12 mesi un raddoppio del milione di passeggeri di Ryanair del 2019".