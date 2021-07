Università: Geuna, Città Scienze-Ambiente importante

"In questo nuovo polo convergeranno le attività didattiche e di ricerca delle scienze oggi al centro di tutti i programmi nazionali e internazionali. Non e' un'opera come le altre: parliamo di formazione, e anche di un cantiere che impiegherà oltre 350 persone per tre anni e che produrrà un ecosistema in grado di attrarre qui imprese e lavoro". Così il rettore dell'Università di Torino, Stefano Geuna, in occasione della posa della prima pietra della nuova Città delle Scienze e dell'Ambiente, nuovo polo universitario che amplierà quello già esistente a Grugliasco. "La realizzazione di questa opera - ha detto Geuna - si propone di potenziare le specificità dei settori produttivi trainanti del Paese. Il nuovo Campus svilupperà le condizioni di sistema necessarie a concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in coerenza con le linee di sviluppo indicate dal Pnrr".