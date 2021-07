Covid: cultura Piemonte ha perso 300 mln di incassi

Il comparto culturale piemontese nel 2020 segnato dal Covid ha avuto 200 milioni di mancate entrate, ai quali si sommerà un'ulteriore perdita di presunti 100 milioni per il primo semestre 2021. È quanto risulta dalla relazione annuale 2020-2021 dell'Osservatorio Culturale del Piemonte presentata al Teatro Carignano da Luca Dal Pozzolo, della Fondazione Fitzcarraldo, Stefano Aimone, dirigente di Ires Piemonte, e da altri ricercatori, alla presenza degli assessori alla Cultura di Regione Piemonte e Città di Torino Vittoria Poggio e Francesca Leon. La ricerca, effettuata raccogliendo dati da 800 organizzazioni culturali e 150 singoli operatori, evidenzia una riduzione totale del 16% di lavoratori. Il cinema ha avuto -72% di presenze e incassi, i musei -71%, lo spettacolo dal vivo -72%. Di contrasto le biblioteche civiche hanno visto un aumento di utenti del 193%. "La ripresa - dice Dal Pozzolo - dovrà partire da una nuova forma di partenariato tra privato e pubblico, dall'incoraggiamento della domanda culturale, da investimenti mirati sul territorio, dalla ricerca di nuovi modelli che non potranno non contenere al loro interno l'offerta digitale. Si pensi, per fare un esempio, - ha proseguito Dal Pozzolo - a cosa hanno fatto i Berliner e la Royal Opera di Londra con i loro sold out sul web con progetti innovativi. Il calcio sta dimostrando di non aver perso la sua carica di socialità, per la cultura non sarà così facile".