Bove a Milano

Dicono che… forse amareggiata per i grattacapi del caso Pasquaretta-Salone del Libro o forse allettata da nuove sfide professionali, Elisabetta Bove abbia deciso di trasferirsi Oltreticino. La brillante funzionaria di Palazzo Civico, cui non è bastato vincere due concorsi a Torino per diventare dirigente (uno è stato annullato, l’altro è congelato) pare abbia superato la selezione pubblica anche a Milano dove ora è direttore dell’area Cultura della Salute, Prevenzione e Monitoraggio servizi.