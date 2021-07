Promossi & bocciati

Dicono che… in pochi si sarebbero aspettati questo esito alle elezioni dell’Università di Torino per il rinnovo del Consiglio di amministrazione. A sorpresa, infatti, nella competizione tra gli interni è rimasta fuori la professoressa Anna Maria Poggi, stimata docente di Diritto pubblico, che lo scorso anno aveva già subito la delusione della mancata conferma nel consiglio di gestione della Compagnia di San Paolo. Che voglia provare a riscattarsi alle prossime amministrative di Torino vista la sua vicinanza a Stefano Lo Russo e alla sua lista civica, patrocinata da Mario Giaccone? Chissà. Intanto, nel nuovo cda di Unito sono entrati Alessandro Barge, Antonella Valerio, Marco Vincenti, Franco Veglio e Sabrina Gambino. Tra gli esterni, invece, sconfitta per il notaio e numero uno del Circolo dei lettori Giulio Biino, superato da due donne della sinistra radicale torinese: l’avvocato ed ex assessore comunale in quota Sel Maria Grazia Pellerino e l’ex senatrice dei Ds, poi transitata anche lei nel partito di Nichi Vendola, Chiara Acciarini. Assieme a loro eletto anche Gianmarco Montanari, già direttore generale di Palazzo Civico durante il mandato di Piero Fassino.