Skf: Fim Cisl, nuovo investimento di 2 milioni ad Airasca

Skf ha annunciato un nuovo investimento di 2 milioni di euro, che si aggiungono ai 40 già previsti, per il sito di Airasca. Lo rende noto la Fim Cisl. Ad Airasca è prevista la costruzione di un fabbricato di 2.000 mq, dove saranno spostate le attività e il personale di Moncalieri. Airasca diventerà un grande polo industriale con circa 1.800 dipendenti. "Concentrare tutto su Airasca diventa un grande valore aggiunto per la difesa occupazionale e per la riduzione dei costi in modo da competere con i più grandi player mondiali" commenta la Fim Cisl.