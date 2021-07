Teatro: Regio Torino, conti a posto ma problema patrimonio

La stagione estiva già venduta al 70%, 29 assunzioni, la metà delle quali dedicate ai lavoratori attualmente precari, avvio dei lavori sulla torre scenica, un bilancio "pulito ma critico dal punto di vista del patrimonio". È il quadro della situazione del Teatro Regio di Torino tracciato dalla commissaria Rosanna Purchia intervenuta in Commissione Cultura del Comune. Sul fronte del conti ricorda: "Abbiamo approvato e pubblicato il consuntivo 2020 e cominciamo a vedere un po' di luce. La problematica rimane molto critica sullo stato patrimoniale. Siamo dovuti intervenire nuovamente su questo, far fare verifiche e valutazioni e siamo stati costretti a svalutare ulteriormente il patrimonio e una fondazione senza patrimonio solido è costantemente in pericolo. L'appello che faccio ai soci, adesso che i conti sono in ordine, è dunque dare un apporto straordinario al patrimonio". In tema occupazionale sottolinea che "è stato chiuso il contratto integrativo e mandato al ministero la nuova dotazione organica: appena arriverà l'approvazione pubblicheremo i bandi e avremo 29 assunzioni, la metà delle quali dedicata ai precari che negli anni hanno accompagnato il Regio con contratti non opportuni". Positiva la stagione estiva "con circa il 70% già venduto e cominciamo a vedere anche pubblico non italiano". "Vedo i dati in crescita, - conclude - e una capienza già di tutto rispetto, è un Regio che lavora a testa bassa e in pochi mesi ha ottenuto, grazie ai lavoratori, non pochi risultati".