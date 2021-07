Cerutti: Rinascita rilancia, nuova asta il 15 luglio

Rinascita - cordata di Marco Drago, Diana Bracco, Ernesto Pellegrini e Franco Goglio che vede anche la partecipazione di Invitalia - rilancia per le Officine meccaniche Cerutti, azienda con attività a Casale Monferrato (Alessandria) e Vercelli, in fallimento. I curatori fallimentari hanno sospeso la vendita - ad aggiudicarsi la Cerutti era stata la Bobst Italia - e hanno indetto per il 15 luglio una nuova asta per l'aggiudicazione definitiva. L'offerta migliorativa pervenuta indica un prezzo di 6,9 milioni di euro.