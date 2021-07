Eurovision: Torino si candida ufficialmente per il 2022

Torino si candida ufficialmente per l'Eurovision Song Contest 2022. La Città, rispondendo all'annuncio Rai relativo alla manifestazione di interesse per ospitare la manifestazione canora, ha comunicato all'emittente radiotelevisiva pubblica la propria candidatura. "La città di Torino - si legge nella lettera firmata dalla sindaca Chiara Appendino - dispone di tutti requisiti richiesti ed è dotata di una location particolarmente adatta e funzionale ad accogliere l'iniziativa, situata sul territorio cittadino nelle immediate vicinanze del centro. Il Consiglio comunale ha inoltre già espresso all'unanimita' il proprio convinto sostegno alla candidatura della città ad ospitare l'Eurovision Song Contest 2022".