Tenta furto davanti sede Banca Italia, arrestato a Torino

Era stato notato da alcuni passanti mentre tentava di entrare in un edificio di via dell'Arsenale, proprio di fronte alla sede della Banca d'Italia a Torino. Un 33enne di nazionalità russa è stato arrestato dalla polizia mercoledì sera per tentato furto aggravato. Gli agenti hanno bloccato l'uomo mentre usciva dalla finestra da cui era stato visto entrare. Nel suo zaino gli agenti e' stata trovata una tenaglia.