Meteo: cieli in prevalenza poco nuvolosi

A Torino oggi, sabato 10 luglio, cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4122m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: temporaneo rinforzo dell'anticiclone, a garanzia di una bella giornata di Sole su tutto il nordovest. Attesi cieli poco nuvolosi, con clima tipicamente estivo e temperature in graduale rialzo verso i 31-32°C sulla Valpadana. In serata nubi in aumento e qualche fenomeno in arrivo sulle Alpi. In Liguria mare poco mosso, ventilazione debole.