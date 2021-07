Torino: mense scolastiche, servizio anche con piatti veg

Dopo aver ricevuto dalla Giunta Comunale, il 25 maggio scorso, le linee guida per i nuovi indirizzi per il servizio di ristorazione scolastica, la Città di Torino sta per varare il nuovo servizio di refezione. E' quanto comunica Palazzo Civico. Il servizio partirà contemporaneamente all'avvio dell'anno scolastico fissato l'8 settembre per i nidi e le scuole dell'infanzia comunali e il 13 settembre per tutte le altre scuole, e prevede diverse innovazioni: sul piano della qualità, con la richiesta di aumentare la percentuale di alimenti da agricoltura biologica, a chilometro zero e a filiera corta. Verrà introdotto, una volta al mese, un pasto vegano e uno vegetariano. Sarà inoltre chiesto a cuochi di provata esperienza di cimentarsi nella proposta di un pasto da "chef" da introdurre nel menù scolastico, che sia buono, allettante, ma allo stesso tempo su misura delle caratteristiche, in termini di costi e di tempi, tipiche della ristorazione collettiva Sarà sperimentata la reintroduzione della mensa fresca in due scuole della città, per valutare le condizioni e le risorse necessarie per l'estensione negli anni a venire di questo tipo di preparazione, più gradita di quella trasportata dai grandi centri di cottura.