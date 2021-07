Sostegni bis: Serritella (M5s), bene Centro ricerca automotive a Torino

"Con l'approvazione dell'emendamento a mia prima firma nel Sostegni bis e sostenuto da tutte le forze di maggioranza, diamo il via al Centro Italiano di ricerca per l'automotive, a Torino. Il nuovo polo si occuperà di ricerca scientifica, trasferimento tecnologico e in generale di sviluppo di tecnologie innovative, con particolare riferimento alle applicazioni dell'Intelligenza Artificiale. Il Centro nasce a seguito della decisione del Governo di ridefinire l'idea iniziale di "I3A - Istituto Italiano per l'Intelligenza Artificiale", declinandolo rispetto alle esigenze del territorio e puntando su un settore strategico per il Paese. Nel corso dei prossimi mesi avremo modo di seguire passo dopo passo la definizione della governance e quindi l'avvio del Centro che - siamo certi - rappresenterà un elemento attrattivo e di rilancio non solo per Torino ma per tutta l'Italia". E' quanto affermato, in una nota, da Davide Serritella, portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera.