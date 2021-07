Torino: Tajani (FI), Damilano può allargare base elettori

"Torino deve tornare ad essere la capitale industriale e perché questo avvenga Paolo Damilano è il migliore candidato possibile. Come forza politica moderata e riformista crediamo che sia la persona giusta, è un imprenditore e quindi sa bene che per fare impresa bisogna promuovere il lavoro". Lo ha detto oggi il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo ad un convegno a Torino insieme al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e al candidato a sindaco del centrodestra Paolo Damilano. "Torino merita molto di più di quello che ha avuto in questi ultimi cinque anni - ha aggiunto Tajani - una cosa che ho pensato più e più volte, anche quando, per esempio sono stati cancellati i fuochi d'artificio per San Giovanni una bella occasione per turisti e cittadini. Io ci avrei pensato bene prima di prendere questa decisione. Torino è una città europea nel suo dna, non può, non deve chiudersi. Damilano - ha concluso Tajani - è anche il candidato giusto per allargare la base degli elettori, penso anche all'elettorato deluso di M5s".