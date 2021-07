Due morti in laboratorio panetteria avvelenati da monossido

Due persone sono morte, probabilmente avvelenate da monossido di carbonio, nel laboratorio di una panetteria artigianale a Torre Mondovì (Cuneo). Le vittime sono state trovate nella panetteria Manuello, in via Umberto I. Le due vittime, Bruno Manuello, 47 anni, e la madre, Ernesta Boglio, 80 anni, sono state trovate questa mattina, poco dopo le 8,30 dopo l'allarme dato da un parente. La donna era su una sedia, l'uomo a terra. Il laboratorio era saturo di monossido carbonio, probabilmente sprigionato dal cattivo funzionamento di un forno a gas per la produzione del pane, ma la causa è ancora in corso di accertamento da parte dei Vigili del fuoco. "Una tremenda tragedia per tutto il paese - commenta il sindaco di Torre Mondovì, Gianrenzo Taravello - Manuello è la panetteria storica del paese, portata avanti da due generazioni. Siamo profondamente addolorati per la morte dei due titolari. Ci stringiamo ai familiari e porgiamo le nostre più sentite condoglianze in queste momento terribile. Il monossido purtroppo è un qualcosa che, in pochissimo tempo, non dà scampo".