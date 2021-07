Europei: Torino aspetta finale con regole anti-movida

I divieti contro la "movida selvaggia" e per aumentare la sicurezza nella domenica della finale degli Europei 2020 di calcio Inghilterra-Italia, senza maxischermi in città, divide i torinesi. "Giusta la decisione di non allestire i maxischermi nelle piazze perché c'è il rischio di creare pericolosi assembramenti", spiega un ragazzo, che invece dice di essere contrario al divieto alcolici dopo le 21, "non capisco a cosa serva, visto che uno può comprarsi le bottiglie prima". "Il rischio di Covid c'è sempre e con gli assembramenti in piazza veramente rischiamo di veder compromessa l'estate", dicono alcuni cittadini. interpellati sull'argomento in strada. Le regole antimovida per Euro2020 quindi hanno il benestare dei torinesi, anche se c'è chi sottolinea che "in caso di vittoria le piazze e le strade si riempiranno comunque, mentre con i maxischermi si poteva creare una sorta di filtro. Anche se dopo la tragedia di piazza San Carlo ogni volta che si parla di un evento simile mi vengono i brividi", sottolinea una donna, che ricorda come dopo la vittoria nella semifinale Italia-Spagna "nel centro di Torino c'è stato il delirio, senza che nessuno controllasse quello che stava accadendo".