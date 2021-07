Covid: raduno negazionisti, tensione con bikers nel Torinese

Circa 200 persone si sono date appuntamento questa mattina in piazza d'Armi a Chivasso, di fronte alla Torteria, sotto sequestro dal maggio scorso per le ripetute violazioni delle norme anti-Covid, per manifestare solidarietà alla titolare del locale Rosanna Spatari. Sulla stessa piazza circa cento persone partecipano al sit-in "Noi non siamo come loro", organizzato in solidarietà per Christian Maletta, un giovane motociclista di Chivasso che in ospedale lotta per la vita dopo un incidente stradale. C'è stato anche qualche attimo di tensione quando i bikers, per salutare l'amico, hanno acceso le motociclette scatenando le ire dei negazionisti dall'altro lato della piazza. Le due manifestazioni non sono venute in contatto grazie al pronto intervento dei carabinieri che hanno formato un cordone per dividere i manifestanti.