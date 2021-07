Carceri: agenti aggrediti a Torino, Osapp "basta violenze"

Calci e pugni a tre poliziotti penitenziari nel carcere di Torino. Ad aggredirli alcuni detenuti di origini magrebine che pretendevano di recarsi nei locali docce in orario non consentito. Accompagnati all'ospedale, i tre agenti sono stati medicati e dimessi con una prognosi di cinque giorni ciascuno. Lo rende noto l'Osapp, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, che denuncia "il clima di violenza" presente nelle carceri italiane "che compromette la sicurezza e la tutela del principio stesso di giustizia". "Non possiamo che richiamare il rispetto di ciascuna figura operante all'interno del carcere - commenta il segretario generale dell'Osapp, Leo Beneduci - e pretendere, arrivati a questo punto, che l'amministrazione penitenziaria periferica e centrale prenda formale consapevolezza di episodi che ormai rischiano di caratterizzare gli ambienti delle carceri italiane e, si adoperi con assoluta urgenza per la tutela di tutto il personale penitenziario. Lo stesso personale che si è sempre contraddistinto per la professionalità ed il senso assoluto del dovere e, che subisce episodi di violenza non più tollerabili e che rischiano di esasperare le condizioni di vivibilità e di lavoro. La sensazione è che l'Amministrazione Centrale non sia in grado di fornire supporto, sostegno e tutela dinanzi al compiersi e, ormai reiterarsi, di atti di violenza".