M5s: Appendino, si proceda velocemente con nuovo percorso

"E' una bella notizia. Voglio ringraziare i sette colleghi del Movimento che hanno lavorato su questa mediazione, Giuseppe Conte e Grillo. Adesso speriamo che velocemente si possa procedere con il nuovo percorso del Movimento". Così, a margine dell'inaugurazione di un nuovo giardino, la sindaca di Torino Chiara Appendino a proposito dell'accordo trovato a livello nazionale per il M5s. Quanto alla situazione torinese, dove è stato deciso di procedere alla votazione sulla nuova piattaforma online per la scelta del candidato sindaco, "al momento non ci sono novità - sottolinea -. Non c'è ancora una data stabilita, nei prossimi giorni ci aggiorneremo". Secondo quanto deciso sarà possibile scegliere una data a partire dal 16 luglio.