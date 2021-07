Vaccini: in farmacie comunali Torino somministrate 100 dosi

Sono un centinaio i vaccini anti Covid-19 effettuati finora nei due punti di somministrazione attivati dalle Farmacie Comunali di Torino: 53, dall'11 al 30 giugno nella Farmacia di corso Corsica, 47, dal 18 al 30 giugno, in quella di Porta Nuova. I dati sono stati illustrati in Consiglio comunale dall'assessora al Welfare Sonia Schellino in risposta a un'interpellanza della capogruppo di Torino in Comune - La Sinistra Eleonora Artesio. Quanto alla campagna di tracciamento, dal 3 dicembre al 30 giugno nella Farmacia comunale di via Monginevro, dove è stata centralizzata questa attività delle Farmacie Comunali, sono stati effettuati 9.356 tamponi rapidi e 567 test sierologici. "La gestione del servizio accentrato in un unico hub - spiega l'assessora - consente di garantire elevati standard di professionalità ed efficienza con un punto di riferimento accessibile 6 giorni su 7 senza dover attendere la disponibilità del personale di farmacia". Per quanto riguarda i vaccini - ha aggiunto - , "al fine di contribuire in maniera sempre più significativa alla campagna vaccinale l'azienda Farmacie Comunali intende coinvolgere nei prossimi mesi altre Farmacie Comunali terminata questa prima fase di verifica di efficacia e sicurezza del servizio". La consigliera Artesio non condivide la decisione di "aver concentrato l'attività di tamponi e sierologici delle Farmacie Comunali in un unico punto, cosa che le altre farmacie non hanno fatto. Mi sembra che questa attività nelle Farmacie comunali non sia all'altezza della situazione".