Ddl Zan: appello Gd Piemonte a senatori, votate a favore

I Giovani Democratici (Gd) Piemonte, organizzazione giovanile del Partito Democratico, hanno inviato una lettera-appello ai 22 senatrici e senatori eletti in Piemonte alla vigilia del voto sul Ddl Zan chiedendo loro di "votare in coscienza a favore della legge". "Il Ddl Zan - scrivono in una nota - e' un indispensabile passo avanti per i diritti individuali delle persone e per la loro sicurezza di fronte a episodi di intolleranza. Ci appelliamo a Voi, perché, se tutti i partiti che alla Camera hanno votato la Legge lo facessero anche al Senato, la legge passerebbe. L'Italia non può perdere questa occasione per approvare una legge contro i crimini d'odio." Confutando le tesi dei detrattori del ddl, i Gd piemontesi rilevano come non sia vero che la legge metta in discussione la libertà di pensiero "in quanto i temi trattati riguardano la discriminazione e la violenza o l'incitazione ad esse, senza compromettere le libere opinioni". Inoltre, aggiungono "Il termine identità di genere non è un concetto antropologico che verrebbe improvvisamente introdotto nella nostra giurisprudenza, ma è già presente in sentenze della Corte Costituzionale, della Cedu e nella Legge 164 del 1982 che regola la rettificazione di attribuzione del sesso. Il fatto che si aggiunga indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione ai fini della legge serve a tutelare quelle persone che verrebbero aggredite in quanto la loro espressione di genere, per esempio il modo di vestire, non risulterebbe conforme al genere percepito dall'aggressore".