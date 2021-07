Regio: difesa Graziosi, cominciato a contrastare accuse

"Abbiamo cominciato contrastare l'impianto accusatorio". E' quanto ha detto l'avvocato Emilia Rossi, difensore del ex sovrintendente William Graziosi, al termine della prima sessione dell'udienza preliminare per l'inchiesta sul Teatro Regio di Torino. Graziosi era in aula e ha lasciato Palazzo di Giustizia senza commentare. L'udienza è stata aggiornata al 16 settembre.