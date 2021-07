Covid: Piemonte, nessun decesso nelle ultime 24 ore

Nessun decesso di persone positive al Covid-19 è stato registrato nelle ultime 24 ore in Piemonte. Questo il dato comunicato oggi dall'Unità di Crisi della Regione. Il totale rimane quindi di 11.698 deceduti risultati positivi al virus. Sono invece 17 i contagi registrati nelle ultime ventiquattr’ore (di cui 3 dopo test antigenico), pari allo 0,2% di 10.270 tamponi eseguiti (di cui 8.031 antigenici). Dei 17 nuovi casi, gli asintomatici sono 13 (76.5%). I casi sono così ripartiti: 10 screening, 4 contatti di caso, 3 con indagine in corso; per ambito: 1 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 1 scolastico, 15 popolazione generale. I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 62 (-1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 686.