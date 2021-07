Salute: apre nel Torinese polo biotecnologie mediche

Aprirà il prossimo autunno a Candiolo, alle porte di Torino, il Polo tecnologico piemontese, un hub che ospiterà imprese tecnologiche d'avanguardia e istituti di ricerca dedicati alla medicina, che vede come capofila il gruppo Hbw, azienda leader nel campo delle biotecnologie mediche e della rigenerazione tissutale. Il Polo, che prevede un investimento di circa 2 milioni di euro, parte dei quali messi a disposizione di Finpiemonte, occuperà una superficie di sei mila mq coperti e 8 mila mq di terreni circostanti. "Diventare grandi vuol dire avere una casa - spiega il presidente Antonio Graziano - il nostro centro sarà dedicato alla ricerca medicale, alla biotecnologica e allo studio della tecnologia rigenerativa, ospiterà una decina di aziende e l'obiettivo è diventare la casa del biotech made in Piemonte". Per Andrea Tronzano, assessore regionale allo Sviluppo delle attività produttive, "è una soddisfazione vedere aziende del territorio che crescono e fanno cose importanti. Hbw, fra le altre cose, ha creato un prodotto che consente la rigenerazione dei tessuti, penso alle vittime di ustioni o traumi".