Covid in Piemonte, 53 nuovi casi nessun decesso

Sono 53 i nuovi casi di Covid in Piemonte comunicati oggi dall’Unità di crisi regionale. Un dato pari allo 0,4% di 13.870 tamponi eseguiti, di cui 8.467 antigenici. Dei 53 nuovi casi, gli asintomatici sono 33 (76.5%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (invariati rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 55 (-7 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 719. Nessun decesso.