Meteo: cieli in prevalenza poco nuvolosi

A Torino oggi, mercoledì 14 luglio, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni di 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3125m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: un vortice di aria fredda insiste sul nord-Italia mantenendo condizioni di spiccata intabilità, Nella notte residui fenomeni tra Piemonte, VDA e interne ligure. A seguire schiarite ma con rischio di nuovi acquazzoni o temporali pomeridiani, specie su rilievi e in prossimità. Clima fresco, specie nei valori massimi, intorno ai 25°C.