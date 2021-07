Tav: inquinamento terreni Salbertand, inchiesta procura

E' aperto in procura a TOorino un procedimento sulle condizioni ambientali di un terreno nella zona di Salbertrand, in valle di Susa, dove sono previsti, in futuro, dei lavori collegati alla costruzione del Tav. Il fascicolo era stato aperto - per violazioni delle norme in materia ambientale - nel 2019, quando la zona era stata messa sotto sequestro dalla guardia di finanza (l'anno successivo arrivò il provvedimento di dissequestro). Il Comune di Salbertrand nei giorni scorsi si è costituito in qualità di persona offesa facendo presente, secondo quanto si è appreso, che alcune rilevazioni più recenti hanno portato alla scoperta di cromo esavalente nella falda freatica. L'area potrebbe essere quella destinata, sempre secondo quanto si è appreso, alla fabbricazione dei conci per il cantiere del Tav.