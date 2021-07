Meteo: cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi

A Torino oggi, giovedì 15 luglio, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3694m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: permangono condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali a causa dello stazionamento di un vortice di aria fredda in prossimità delle Alpi. Nubi irregolari in transito anche compatte sull'arco alpino con qualche pioggia tra notte e mattina e nuovi fenomeni di instabilità a carattere sparso al pomeriggio specie su rilievi e zone pedemontane. Temperature gradevoli.