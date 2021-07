La movida del Pd

Dicono che… non siano tanto i capi delle tradizionali associazioni dei commercianti quanto piuttosto i referenti delle piazze della movida tra Centro, Quadrilatero e San Salvario a essere particolarmente corteggiati da partiti e liste civiche per una candidatura alle prossime amministrative di Torino. In questa speciale campagna acquisti il primo ad aver ingaggiato un top player della vita notturna è stato il Pd che pare abbia ottenuto l’ok per la candidatura di Roberto Bettonte, il titolare del bar Lab oltreché presidente dei negozianti di piazza Vittorio. È lui il secondo nome “civico” nella lista del primo partito del centrosinistra dopo quello di Pietro Tuttolomondo, coordinatore infermieristico al pronto soccorso delle Molinette e delegato Rsu della Cgil alla Città della Salute.