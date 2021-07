Imprese: procede progetto gigafactory Italvolt a Scarmagno

Il progetto di Italvolt per una gigafactory di batterie al litio a Scarmagno, nell'ex comprensorio Olivetti, va avanti. Lo assicura il consigliere regionale della Lega, Andrea Cane: "Il territorio ha bisogno di nuovi investimenti imprenditoriali dall'estero. L'opzione Italvolt, che abbiamo seguito ed agevolato fin dalla sua presentazione, oggi dimostra che la scelta di non chiudersi alle opportunità è vincente per i piemontesi". Cane ha fatto il punto della situazione con i vertici di Italvolt i quali stanno concludendo gli accordi con il technology provider. "Anche sul fronte dell'acquisizione del terreno il percorso continua e alla fine di luglio ci dovrebbe essere un ulteriore passo avanti con il versamento di un deposito alla proprietà - aggiunge il consigliere regionale - mentre il progetto definitivo sarà depositato nel tardo autunno, per poter inoltrare la richiesta dei permessi necessari entro la fine dell'anno".