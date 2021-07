Covid: in Piemonte 68 nuovi positivi, tasso 0,5%

In Piemonte sono 68 i nuovi casi positivi al Covid comunicati oggi dall'Unità di crisi della Regione. Il tasso è dello 0,5% rispetto ai 13.857 tamponi diagnostici processati (9.075 antigenici), la quota di asintomatici è pari al 45,6%. Nessun decesso, il totale delle vittime in Piemonte resta 11.699. Il numero dei ricoverati in terapia intensiva resta 4 (uguale a ieri), negli altri reparti 49 (-1). Le persone in isolamento domiciliare sono 785, i guariti 31 in più rispetto a ieri.