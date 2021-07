Torino: Montaruli-Liardo (Fdi), folle ordinanza anti-asporto

"La recente ordinanza che vieta l'asporto dopo le 21 e costringe i negozi delle zone interessate ad anticipare la chiusura o a ridurre l'offerta nei confronti dell'utenza è uno schiaffo ad attività economiche che già sono state chiuse per troppo tempo. Non si camuffi tale misura con la scusa di contenere la movida: quelle vie continueranno ad essere percorse e popolate nelle ore notturne, semplicemente gli alcolici verranno acquistati altrove e portati in loco come tutti sappiamo già avviene". A dirlo, la parlamentare Augusta Montaruli e l'esponente di Fratelli d'Italia Enzo Liardo. "In ogni caso - aggiungono - pensare di scaricare sui locali una responsabilità del Comune è indecente. E' l'amministrazione comunale che non ha mai saputo contenere gli abusi e ora scarica tale incapacità sui gestori in maniera irresponsabile. La movida continuerà ad esserci mentre le attività economiche continueranno a essere messe in ginocchio anziche supportate. Coniugare esigenze di residenti e lavoratori: non si fa in questo modo".